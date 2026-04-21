Diyarbakır'da midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazada şoförün uykulu olduğu iddia edilirken, vefat eden kadının kaza anında arka koltukta oturduğu öğrenildi.

'VEFAT EDEN KADIN, ARKAMDAYDI'

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Recep Şendul (46), midibüs şoförünün uykulu olduğunu iddia ederek, "Diyarbakır'dan Muş'a gidiyorduk. Şoför arkadaşın artık uykusu mu geldi ne yaptıysa gözünü yumdu. Dereye gideceğini fark edince sağa doğru manevra yaparken şarampole yuvarlandı. Vefat eden kişi kadındı ve arkamda oturuyordu. Eşiyle beraberdi, eşine bir şey olmadı. Kadın da rahmetli oldu" dedi.

Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
