Diyarbakır'da midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

'VEFAT EDEN KADIN, ARKAMDAYDI'

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Recep Şendul (46), midibüs şoförünün uykulu olduğunu iddia ederek, "Diyarbakır'dan Muş'a gidiyorduk. Şoför arkadaşın artık uykusu mu geldi ne yaptıysa gözünü yumdu. Dereye gideceğini fark edince sağa doğru manevra yaparken şarampole yuvarlandı. Vefat eden kişi kadındı ve arkamda oturuyordu. Eşiyle beraberdi, eşine bir şey olmadı. Kadın da rahmetli oldu" dedi.

Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

