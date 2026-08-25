Diyarbakır Barosu'ndan 'sarı torba' eylemine suç duyurusu

(ANKARA) - Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi, Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında Amedspor tribünlerine yönelik kullanılan "sarı torba" eylemiyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi, Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında Amedspor tribünlerine yönelik gerçekleştirilen "sarı torba" eylemiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, söz konusu eylemin kamuoyunda çatışma ve şiddet görüntülerini çağrıştırdığı, tehdit niteliği taşıdığı ve toplumsal barışı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, eylemin sorumluları hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/2. maddesinde düzenlenen halkın bir kesimini alenen aşağılama, TCK 216 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve TCK 106 kapsamında tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA