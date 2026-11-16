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Diyarbakır Bağlar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kaynartepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 381 ecstasy hap, 294 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca, 77 gram esrar ile 19 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kaynartepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 14 Kasım'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 381 ecstasy hap, 294 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca, 77 gram esrar ile 65 parça halinde satışa hazır 19 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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