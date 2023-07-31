Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Esnafı Ziyaret Etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın Gürsel Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Beyoğlu, vatandaşların taleplerini dinleyerek yerine getirileceğini söyledi.

Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

İlçenin Gürsel Caddesi'nde görüştü esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Beyoğlu, iletilen taleplerin yerine getirileceğini söyledi.

Beyoğlu, "Görevimiz esnaf ve vatandaşlarımızı dinleyip, sorunlarına çözüm üretmek, taleplerinin gereğini hiçbir mazeret üretmeden yerine getirmektir. Bu yüzden buradayız. Milletimizin taleplerini talimat olarak kabul ederiz." dedi.