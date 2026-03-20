Haberler

Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, Ramazan Bayramı'nda da mücadelelerine devam ediyor. Eylemin 2391. gününde, 385 aile dayanışma gösteriyor. Aileler, çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda da evlat nöbetini sürdürüyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2391'inci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 385 oldu.

Dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 73 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Ramazan Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, çifte bayram sevinci için evlatlarından gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

"Oğlumdan güzel bir haber gelsin, çifte bayram yaşayalım"

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine, yıllardır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Üçdağ, evlatlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini belirtti.

Üçdağ, bu bayramı yıllardır hasret kaldığı oğlu Ramazan ile geçirmek istediğini ifade ederek, "Burada evlatlarımız için mücadele veriyoruz. Bayram ama bir yanımız eksik. Evladımı çok özledim. Oğlumdan güzel bir haber gelsin, çifte bayram yaşayalım. Oğlum seni almadan gitmeyeceğim. Evladım bayramda yanımda olsaydı çifte bayram yaşardık." dedi.

"Oğlumu almadan eylemimden vazgeçmeyeceğim"

Anne Bedriye Uslu da oğlu Mahmut için mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Evladından ayrı geçirdiği bayramların hüzünlü olduğunu dile getiren Uslu, şunları söyledi:

"Oğlum Mahmut'u almadan eylemimden vazgeçmeyeceğim. Allah hiçbir anne ve babayı evlat acısıyla sınamasın, çok zor. Oğlumun yüzüne hasretim. Keşke oğlum gelseydi, bayramı birlikte geçirseydik. O zaman dünya bizim olurdu."

Kaynak: AA / Aydın Arık
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

