Diyarbakır AMATEM ve ÇEMATEM'de bahar şenliği düzenlendi

Diyarbakır Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) yerleşkesinde, hastaların tedavi motivasyonunu artırmak ve sosyal rehabilitasyon süreçlerine katkı sunmak amacıyla bahar şenliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında merkez bünyesindeki atölyelerde Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi ile planlanan 4 farklı kursta eğitim alan hastaların el emeği ürünleri ziyaretçilere sunuldu.

Şenlikte, koro ve hasta orkestrası tarafından konser verildi.

Yeşilay Yataklı Rehabilitasyon Merkezi hastaları da gastronomi atölyelerinde hazırladıkları ürünlerle etkinliğe katkıda bulundu.

Şenliğe, İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk, Hastane Başhekimi Dr. Öner Avınca, hastane idarecileri, Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hurata, Diş Hastanesi Müdürü Oğur Bayhan, Yeşilay Diyarbakır personeli, Yeşilay Yataklı Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ile tedavi gören hastalar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
