Diyanet'ten Orman Yangınları İçin Dua Programı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, orman yangınlarına karşı mücadeleye destek amacıyla İstanbul'daki camilerde dua programı düzenledi. Vatandaşlar, yangınların sona ermesi ve yangınla mücadele eden ekiplere destek için yatsı namazının ardından bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının orman yangınlarıyla mücadeleye destek için düzenlediği dua programı kapsamında İstanbul'daki camilerde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından dua etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye destek olunması için Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi.

Bu kapsamda Çamlıca, Taksim ve Avcılar Merkez Ulu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camilerde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı.

Yangınlarla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı ve manevi dayanışmayı sağlamayı hedefleyen dualarda, yangınların söndürülmesi için çalışan ekiplere de manevi destek dilendi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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