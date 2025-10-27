Haberler

Diyanet-Sen'den Alkolle Dua Edenlere Suç Duyurusu

Diyanet-Sen Edirne Şubesi, kostüm etkinliğine katılan bir kişinin imam cübbesiyle alkol şişesiyle dua eder gibi poz verdiği gruba karşı suç duyurusunda bulundu. Şube Başkanı Yaryıkan, dini değerlerle alay edenlerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Diyanet-Sen Edirne Şubesince, kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, beraberindekilerle Edirne Adliyesi'ne geldi.

Yaryıkan, savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dini değerlerin insanlığın nişaneleri olduğunu söyledi.

Dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini savunan Yaryıkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir.

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu', somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Dini değer ve kutsallarımıza kimsenin saldırma hakkı yoktur. Dini değer ve kutsalları alay konusu edinmek, hakaret etmek, sanatsal faaliyet de düşünce özgürlüğü de değildir. Bu, açık bir şekilde din düşmanlığıdır. İslam ve Peygamber düşmanlığıdır. Bunu yapanlar, toplumsal huzuru bozmak isteyen fitnecilerdir. Halkı açık bir şekilde kin ve nefrete sevk ettikleri için aynı zamanda nefret suçu da işlemekteler."

Yaryıkan, adalete güvendiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

