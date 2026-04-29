Diyanet Risalet Radyo 9 yıldır yayın hayatını sürdürüyor
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hazreti Muhammed'in hadislerini, sünnetlerini ve asr-ı saadeti dinleyiciye aktarmak için kurulan Risalet Radyo, 35 ilde yayın hayatına başladı.
Açılış anonsu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan radyo, yayın yolculuğunu kısa sürede tüm Türkiye'ye ulaştırdı.
Risalet Radyo, 9 yıllık süreçte İslam tarihini, hicreti, asr-ı saadetteki yaşamı da anlatan birbirinden farklı programları dinleyicisinin ilgisine sundu.
Hazreti Muhammed'in hayatının ve peygamberlik sürecinin anlatıldığı 160 bölümlük "Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu" özellikle ramazan aylarında dinleyiciyle buluşturuldu.