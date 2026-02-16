Haberler

Diyanet Radyo "Yılın En İyi Tematik Radyosu" seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Radyo, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Radyonun Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın en iyi tematik radyosu seçildi. Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç, ödülü aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Diyanet Radyo "Yılın En İyi Tematik Radyosu" ödülüne layık görüldü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Esenler Belediyesince Dünya Radyo Günü dolayısıyla düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni", Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törende, dinleyicilerin takdiriyle "Yılın En İyi Tematik Radyosu" seçilen Diyanet Radyo'nun ödülünü Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, sahih dini bilgiyi, medeniyetin köklü değerlerini, sözün en nezaketli halini hanelere ve gönüllere taşıyan Diyanet Radyonun, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Radyonun Yıldızları" ödüllerinde "Yılın En İyi Tematik Radyosu" ödülüne layık görülmesinin bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

Arpaguş, "Yayın hayatına başladığı günden beri hakkın ve hakikatin sesi olmayı şiar edinen Diyanet Radyo ailesini bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Mikrofon başında, teknik masada ve perde arkasında büyük bir özveriyle bu başarıya omuz veren tüm kardeşlerimi yürekten kutluyor, sesimizin ve sözümüzün tesirinin artmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru