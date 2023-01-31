Diyanet, Gelecek Partili Torun'un vefat eden kızı için hatim okutmasına izin verilmediği iddialarını yalanladı

Diyanet, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un vefat eden kızı için hatim programı düzenlemesine izin verilmediği iddialarını yalanladı. Torun'a Mevlana Gençlik Merkezi'nin tadilatta olduğunu ve programın Mevlana Camii'nde gerçekleştirilebileceğinin aktarıldığını belirten Diyanet, "Müftülüğümüzün camide hatim programına izin vermediği iddiası tamamen gerçek dışıdır." açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 29 yaşındaki kızı Hatice Torun için Ankara Yenimahalle Camii'nde hatim okutmak istemesine izin verilmediği iddialarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet söz konusu iddiaları yalanladı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

"MEVLANA CAMİİ'NDE HATİM PROGRAMI DÜZENLEYEBİLECEKLERİ BELİRTİLDİ"

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Sayın Kani Torun'un vefat eden kızı için Mevlana Gençlik Merkezi'nde hatim programı talepleri kendisinin sekreteri tarafından ilçe müftümüze iletilmiştir. ilçe müftümüz, okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini kendilerine iletmiş, aynı alanda bulunan Mevlana Camii'nde hatim programını düzenleyebileceklerini ve cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini belirtmişlerdir.

"MÜFTÜLÜĞÜMÜZE GERİ DÖNÜŞ YAPILMADI"

Bu görüşmenin ardından müftülüğümüze hatim programıyla ilgili herhangi bir talep ulaşmamıştır. Görüldüğü üzere, müftülüğümüzün camide hatim programına izin vermediği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder; vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."