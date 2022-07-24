Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

AA - Enes Kaplan - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ikinci yıl dönümüne ilişkin, "Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah'ım." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ikinci yıl dönümüne ilişkin, "Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah'ım." ifadesini kullandı.

Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılın ardından irat edilen ilk hutbenin videosuna da yer veren Erbaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"İki yıl önce bugün Ayasofya Camii kıyamlarımız, secdelerimiz, dualarımız ve sevinçlerimizle yeniden dolup taşmıştı. İlahi, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah'ım."

AA / Enes Kaplan - Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Güncel Haberler

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