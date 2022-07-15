Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi'nin açılışına katıldı (2)
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Plaket takdimi Toplu fotoğraf çekimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gazi ve Şehitleri Köşesi'ni incelemesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda oluşturulan 15...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Plaket takdimi
Toplu fotoğraf çekimi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gazi ve Şehitleri Köşesi'ni incelemesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda oluşturulan 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi'nin açılışına katıldı. (2)
AA / Osman Baytürk - Güncel