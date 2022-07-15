Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi'nin açılışına katıldı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi'nin açılışına katıldı (2)

AA - Osman Baytürk - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Plaket takdimi Toplu fotoğraf çekimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gazi ve Şehitleri Köşesi'ni incelemesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda oluşturulan 15...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi

Plaket takdimi

Toplu fotoğraf çekimi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gazi ve Şehitleri Köşesi'ni incelemesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda oluşturulan 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi'nin açılışına katıldı. (2)

AA / Osman Baytürk - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title