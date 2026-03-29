Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan ceza infaz kurumlarındaki manevi rehberlik ve eğitime ilişkin paylaşım Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ceza infaz kurumlarındaki manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin hayırlı sonuçlar verdiğini belirtti. Protokol kapsamında 976 din görevlisinin hükümlü ve tutuklulara din hizmeti sunduğu ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Arpaguş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı işbirliğiyle ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin hayırlı neticelerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Protokol çerçevesinde ülke genelinde bulunan ceza infaz kurumlarında 976 din görevlisinin marifetiyle hükümlü, tutuklu ve yükümlülere yönelik din hizmeti, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduklarını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazet almaya hak kazanan tüm hükümlü ve tutukluları gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı süreçte emek veren din görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnsanı merkeze alan, umut ve yeniden kazanımı esas alan bu kıymetli çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor, işbirliği ve destekleri dolayısıyla Sayın Bakan'ımızın şahsında Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Türkiye'de üretim yapan gofret devi iflas etti
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Türkiye'de üretim yapan gofret devi iflas etti
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü

Lüksün başkenti felaketi yaşıyor
Futbolcu cinayetinde 'konum' gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf

Türkiye'nin konuştuğu cinayette "konum" düğümü çözüldü