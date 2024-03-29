Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençleri cami ve gençlik merkezleriyle buluşturmak için çaba gösteriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkenin her şehrinde gençleri hem camiyle hem de camilerin bitişiğindeki gençlik merkezleriyle buluşturmak için gayret ettiklerini belirtti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Beylikdüzü'nde Emine Doğruparmak 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Fatih Sultan Mehmet Camii Diyanet Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Erbaş, Diyanet Gençlik ve Kültür Merkezi açılışındaki konuşmasında, ramazanın mağfiret günlerinde olunduğunu kaydederek, Cenabıhak'ın herkesi mağfirete ulaştırması temennisinde bulundu.

Gençlerin, geleceği kendilerine emanet edecekleri en büyük zenginlik olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizde sadece üniversitede ve üniversite öncesinde 28 milyon öğrencimiz var. Bu, milletimizin en büyük zenginliği. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenen yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insandan birisi de huzuru, neşeyi camilerde bulan gençlerdir.' buyuruyor. İşte camimiz, gençlik merkezimiz burada. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizi hem camiyle hem de camilerimizin bitişiğindeki gençlik merkezleriyle buluşturmak için ülkemizin her yerinde her şehrimizde gayret ediyoruz."

Erbaş, gençlerin camilere ve diyanet gençlik merkezlerine yönlendirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Gençlerimiz gelsinler burada kitap okusunlar, sohbet etsinler, değerlerimizi öğrensinler. Vatan sevgisi, devlet sevgisi bütün bunları biz buralarda öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından dua eden Erbaş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Camii Diyanet Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Doğruparmak 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun resmi açılışı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emine Doğruparmak 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun resmi açılış törenine de katıldı.

Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, yaptığı duanın ardından kursun açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra beraberindekilerle Kur'an kursunu gezerek yetkililerden bilgi alan Erbaş, çocuklarla sohbet etti.

Açılışa, Beylikdüzü Müftüsü Kadir Koçak ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Beylikdüzü Ali Erbaş Gençlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title