Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençleri cami ve gençlik merkezleriyle buluşturmak için çaba gösteriyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkenin her şehrinde gençleri hem camiyle hem de camilerin bitişiğindeki gençlik merkezleriyle buluşturmak için gayret ettiklerini belirtti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Beylikdüzü'nde Emine Doğruparmak 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Fatih Sultan Mehmet Camii Diyanet Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Erbaş, Diyanet Gençlik ve Kültür Merkezi açılışındaki konuşmasında, ramazanın mağfiret günlerinde olunduğunu kaydederek, Cenabıhak'ın herkesi mağfirete ulaştırması temennisinde bulundu.

Gençlerin, geleceği kendilerine emanet edecekleri en büyük zenginlik olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizde sadece üniversitede ve üniversite öncesinde 28 milyon öğrencimiz var. Bu, milletimizin en büyük zenginliği. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenen yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insandan birisi de huzuru, neşeyi camilerde bulan gençlerdir.' buyuruyor. İşte camimiz, gençlik merkezimiz burada. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizi hem camiyle hem de camilerimizin bitişiğindeki gençlik merkezleriyle buluşturmak için ülkemizin her yerinde her şehrimizde gayret ediyoruz."

Erbaş, gençlerin camilere ve diyanet gençlik merkezlerine yönlendirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Gençlerimiz gelsinler burada kitap okusunlar, sohbet etsinler, değerlerimizi öğrensinler. Vatan sevgisi, devlet sevgisi bütün bunları biz buralarda öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından dua eden Erbaş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Camii Diyanet Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Doğruparmak 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun resmi açılışı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emine Doğruparmak 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun resmi açılış törenine de katıldı.

Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, yaptığı duanın ardından kursun açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra beraberindekilerle Kur'an kursunu gezerek yetkililerden bilgi alan Erbaş, çocuklarla sohbet etti.

Açılışa, Beylikdüzü Müftüsü Kadir Koçak ve davetliler katıldı.