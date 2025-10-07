Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Demir, Şenkardeşler, Şahin ve Hazırlar, görevi önceki başkan yardımcılarından devraldı.

Görevini tamamlayan isimlere teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, yeni başkan yardımcılarına başarılar diledi.