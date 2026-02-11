Haberler

Bitlis'te lise öğrencilerinden diyaliz hastalarına mini konser

Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, diyaliz tedavisi gören hastalar için moral kaynağı olan bir mini konser düzenledi. Konser, sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından ilgiyle izlendi.

BİTLİS Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar için mini konser düzenledi.

Öğrencilerin, Bitlis Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastalar için verdikleri mini konseri, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Serhan Göçüncü ve hasta yakınları da izledi. Tedavi sürecinin zorluklarıyla mücadele eden hastalar, öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla moral buldu. Öğrencilerin duyarlılığı hasta yakınları ve sağlık çalışanları tarafından da takdirle karşılandı. Sanatın doğru yerde ve doğru zamanda yapılmasının en güçlü tedavilerden biri olduğunun belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
