Divriği Havaalanı Yeniden Sivil Uçuşlara Açıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, 84 yıl aradan sonra Nuri Demirağ tarafından inşa edilen havaalanı, yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden sivil uçuşlara açıldı. İlk uçak, davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ tarafından 84 yıl önce inşa edilen havaalanının yeniden sivil uçuşlara açılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ilk uçak piste inişini gerçekleştirdi.

Türkiye'de birçok ilke öncülük eden ve havacılık denilince akla ilk gelen isimlerden Nuri Demirağ'ın, 1936 yılında yapımına başladığı ve 1941'de tamamladığı "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı"nın yeniden açılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru kabul edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün Divriği Havaalanı'na inen uçak, davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Pilotlar İlyas Erol ve Sezai Demirseren'in kullandığı sivil uçağı havaalanına inişinde, Divriği Kaymakamı Yunus Şit karşıladı.

Havaalanının resmi açılışının 16 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
