Divriği'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Divriği'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden İ.K.'nın yanı sıra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.Ö. de hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İ.K. yönetimindeki 80 AGZ 513 plakalı tır, Divriği-Kangal kara yolunun Kayaburun köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada İ.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan M.S.Ö. (38) ise sevk edildiği Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.