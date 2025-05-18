Divriği'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden İ.K.'nın yanı sıra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.Ö. de hayatını kaybetti.
Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İ.K. yönetimindeki 80 AGZ 513 plakalı tır, Divriği-Kangal kara yolunun Kayaburun köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada İ.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan M.S.Ö. (38) ise sevk edildiği Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel