Divriği'de Demir Madeni Ocağında Göçük: 1 Kişi Göçük Altında

Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağındaki toprak yığınının kayması sonucu meydana gelen göçükte şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
