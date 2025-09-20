Diva-Sen Siirt Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Siirt Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Diva-Sen Genel Başkanı Osman Taşcı, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, sendikanın 20 yıllık tecrübesiyle din görevlilerine hizmet etmeyi ilke edindiğini söyledi.

Din görevlilerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Taşcı, "Geldiğimiz noktada güvenilen, değer verilen bir sendika haline geldik. Üyelerimiz, 'iyi ki bu sendikadayım' diyebilecekleri hizmetlerle karşılaşıyor. Haklı davamızda cesur adımlarla, güçlü sesimizle her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Genel merkez olarak sahada sendikacılığa devam ediyor, sizlerin taleplerini ve sıkıntılarını ilgili makamlara ulaştırmak için çalışıyoruz." dedi.

Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Şube Başkanı Mehmet Naci Özay da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi, destek veren üyelere teşekkür etti.

Tek liste ile gidilen kongrede Özay, yeniden başkan seçildi.