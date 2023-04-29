Disleksi, otizm ve dikkat eksikliği çocuğunuzun kötü kaderi değil avantajı olabilir

Florya Saydam Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin uzmanlarından Holistik Danışman ve Psikoloji Bilim Uzmanı Gülşah Saydam ve Uzman Psikolog Merve Şahin, disleksi, otizm ve dikkat eksikliğine karşı önerilerini sıraladı.

"DİĞER YETENEKLERİ İLE BİR ADIM ÖNDE OLABİLİRLER"

Gülşah Saydam, "Disleksi, diskalkuli, dispraksi gibi öğrenme güçlükleri, otizm ve dikkat eksikliği bir nöroçeşitliliktir. Otizm, disleksi, diskalkuli, dispraksi ve DEHB nöroçeşitliliğe örnektir. Nöroçeşitliliğin bir becerisi, normun dışında çalışan bir beyin ile birçok uyaranı görüp birbiriyle bağlantı kurarak, hafızaya depolayıp, gerektiği ve doğru yerde depoladığı bilgiyi çıkarabilmektir. Bu durumlara sahip çocuklar her ne kadar okul hayatlarında yaşıtlarıyla kıyaslandıklarında geride gibi gözükseler de, özgüvenleri ile çalışıldığında yaşıtlarından farklı öğrenme yollarına sahip oldukları için diğer yetenekleri ile bir adım önde bile olabilirler." dedi.

"HER ÇOCUĞUN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ FARKLIDIR"

Disleksi ile ilgili detaylar veren Uzman Psikolog Merve Şahin şunları söyledi: "Öğrenme güçlükleri adı altında bahsedilen bu durumlar, bir güçlük değil çocuğun zihninin şahsına münhasır çalışma halidir. Çocuğunuza disleksi teşhisi koyulduysa, zihninin çalışma yöntemleri, yetenek ve yatkınlıkları bulunup ve ona özel bir yol haritası ile çalışıldığında yaşam yolculuğunda büyük avantajlar sağlanabiliyor. Bu süreçte çocuğun öğrenme yöntemlerini yaşıtlarıyla ve aldığı notlarla kıyaslamak yerine, çocuğun kendi potansiyelini parlatıp, özgüven çalışmalarıyla dezavantaj gibi gözüken bu durumu avantaja çevirebiliyoruz. Çünkü her çocuğun öğrenme yol ve yöntemleri birbirinden çok farklıdır. Çocuğunuz sınıftaki diğer çocukların yöntemleriyle öğrenmiyorsa onun kendi öğrenme yollarını açığa çıkarma yoluna gidilmelidir. Bu da çocuğa özgüven, moral ve kendini gerçekleştirme kanalı açacaktır.

"ÇOCUĞUN ÖZGÜVENİNİ KIRMADAN DESTEK OLUNMALI"

Burada asıl önemli olan, çocuğun özgüvenini kırmadan ve hatta geliştirerek, zihninin ve yeteneklerinin sivrilen yönlerini keşfetmelerine destek olmaktır. Çünkü öğrenme güçlüğü yaşayan, dikkat eksikliği olan ya da otizmli bir çocuk, özgüveni geliştirilip, kendi öğrenme modelleri keşfedildiğinde, yetişkin olduğu zaman yaşıtlarından bambaşka bakış açılarına ve farklı yeteneklere sahip, çözüm odaklı ve dünyada iz bırakabilecek bireyler olma potansiyeline sahiptirler. Her zaman savunduğumuz gibi; öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği veya otizm sendromu dezavantaj değil doğru yönlendirildiğinde avantaj ve birer lütuftur." dedi.