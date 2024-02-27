DİSK Sosyal-İş Sendikası, Türk Standartları Enstitüsü'nde öğle yemeği servislerinin devam etmesini talep etti

DİSK Sosyal-İş Sendikası, örgütlü olduğu Türk Standartları Enstitüsü'nden Ramazan ayı boyunca çeşitli nedenlerle oruç tutmayanlar için öğle yemeği servisine devam edilmesini talep etti. Sendikanın Ankara Şubesi tarafından kuruma gönderilen yazıda, "İdarenin görev ve yükümlülüğü, sayısı ne olursa olsun oruç tutan çalışanların olduğu kadar çeşitli sebeplerle tutmayan çalışanların da haklarını güvence altına almaktır" denildi.

DİSK Sosyal-İş Sendikası, Türk Standartları Enstitüsü'nde Ramazan ayı boyunca öğlen yemeği servislerinin devam etmesini talep etti. Sendikanın Ankara Şubesi'nce, Türk Standartları Entitüsü Başkanlığı'na konuyla ilgili gönderilen yazıda şöyle dendi:

"Türk Standartları Enstitüsü'nde geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında öğle yemeği servisi gerçekleştirilmemiş ve çay ocakları kapatılmıştır. Hepinizin bildiği üzere Ramazan ayında oruç tutarak ibadetini gerçekleştiren çalışanların bulunmasının yanında dini inançları, sağlık sebepleri vs. gibi sebeplerle oruç tutmayan çalışanlar da bulunmaktadır.

"RAMAZAN AYI SÜRESİNCE ORUÇ TUTMAYARAK PERSONEL SAYISININ BELİRLENEREK ÖĞLE YEMEĞİ SERVİSİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA GEREĞİNİ ARZ EDERİZ"

İdarenin görev ve yükümlülüğü, sayısı ne olursa olsun oruç tutan çalışanların olduğu kadar çeşitli sebeplerle tutmayan çalışanların da haklarını güvence altına almaktır. Aksi bir durum Anayasa'nın 'Din ve Vicdan Hürriyeti' başlıklı 24. Maddesine ve 'Kanunu önünde eşitlik' başlıklı 10. Maddesine aykırılık teşkil edecektir. Kaldı ki geçmiş yıllarda birçok kamu kurumunda oruç tutmayan personele öğle yemeği servisinin gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunulması konusunda talepler ulaşmaktadır. Talebimiz geçmiş yıllarda anayasal haklara aykırılık teşkil eden bu uygulamanın bu yıl tekrar edilmemesidir. Ramazan ayı süresince oruç tutmayarak personel sayısının belirlenerek öğle yemeği servisinin gerçekleştirilmesi konusunda gereğini arz ederiz."