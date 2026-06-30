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Disk Genel Merkezi'nin Ankara'ya Taşınmasına Karşı Açılan Dava Reddedildi

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Nakliyat-İş Sendikası'nın DİSK Genel Merkezi'nin Ankara'ya taşınması kararına karşı açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, kararın hukuka uygun olduğunu tescilledi.

(ANKARA) - Nakliyat-İş Sendikası tarafından DİSK Genel Merkezi'nin Ankara'ya taşınmasına ilişkin olarak DİSK Genel Kurulu'nda alınan karara karşı açılan dava reddedildi.

DİSK'in davaya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DİSK'in Genel Merkezinin Ankara'ya taşınmasına ilişkin olarak Nakliyat-İş Sendikası tarafından açılan dava, mahkeme tarafından reddedilmiştir. Mahkemenin verdiği bu kararla birlikte, DİSK'in yetkili organları tarafından alınan Genel Merkezin Ankara'ya taşınması kararının hukuka uygun olduğu bir kez daha tescillenmiştir" denildi.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan da davaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Mahkemenin verdiği bu karar, DİSK'in en yetkili karar organı olan Genel Kurulun iradesinin esas olduğunu ve bu doğrultuda alınan kararların hukuka uygunluğunu bir kez daha teyit etmiştir. Böylece, Genel Merkezin Ankara'ya taşınmasına ilişkin hukuki tartışma da yargı kararıyla sonuçlanmış ve konu açıklığa kavuşmuştur" dedi.

Çalışkan, şunları kaydetti:

"DİSK Genel Merkezinin Ankara'ya taşınması yönündeki irade yeni bir karar değildir. Bu doğrultudaki ilk karar, DİSK'in Haziran 1980'de gerçekleştirilen 7. Genel Kurulunda alınmıştır. Daha sonra, 2020 yılında gerçekleştirilen 16. Genel Kurulda, Genel-İş Sendikası tarafından sunulan önergenin Genel Kurul tarafından kabul edilmesiyle, DİSK Genel Merkezinin Ankara'ya taşınmasına ilişkin irade bir kez daha açık ve tartışmasız biçimde ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bugün uygulamaya geçirilen karar; DİSK Genel Kurullarında ortaya çıkan iradenin ve Konfederasyonun yetkili organları tarafından alınan kararların hayata geçirilmesinden ibarettir."

Mahkemenin ret kararı da, DİSK Genel Kurullarının iradesini, Konfederasyonun yetkili organlarının kararlarını ve bunların hukuka uygunluğunu bir kez daha yargı kararıyla tescillemiştir. DİSK, geçmişten bugüne Genel Kurullarında ortaya çıkan ortak iradeye, tüzüğüne, hukuka ve demokratik ilkelere bağlı kalarak emek, demokrasi ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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