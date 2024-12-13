DİSK'e Bağlı 93 İşçi Haksız İşten Çıkarılma Nedeniyle Eylemde

Karşıyaka Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldıklarını öne süren DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi 93 işçi eylemlerine devam ediyor.

Belediye iştiraki Kent AŞ'de çalışırken işten çıkartılan ve 10 Ağustos'tan bu yana zaman zaman eylem yapan işçiler, bugün de belediye önünde toplandı.

Sık sık slogan atan işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini dile getirdi.

Genel İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur, gazetecilere, işçilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını savundu.

Belediye ile yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç alamadıklarını belirten Okur, şunları kaydetti:

"Çıkarttığınız çalışanlarınız kapının önünde eylem yaparken, 3 aydır maaş alamayan personelleriniz borç batağındayken bu kenti 5 yıl huzur içerisinde nasıl yöneteceksiniz merak ediyoruz. Bu kenti gerçekten yönetmek istiyorsanız bu duruma da acil çözüm bulmak zorundasınız. Bizim sizden sadece iki talebimiz var, maaş alacaklarımızın düzene girmesi ve işten çıkartılan arkadaşlarımızın tekrar işlerine iade edilmeleri. Aksi halde eylem ve etkinliklerimizin şiddetini arttırarak, hakkımızı alana kadar mücadele etmek için her alanda olmaya devam edeceğiz."

İşçiler, belediye önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.