Basın-İş'ten Gazeteci Nedim Oruç'un Tutuklanmasına Tepki

DİSK Basın-İş, haber takibi sırasında gözaltına alınan gazeteci Nedim Oruç'un tutuklanmasını üzüntüyle karşıladı ve derhal serbest bırakılmasını talep etti. Sendika, gazetecilerin korkusuzca mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmelerini vurguladı.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan gazeteci Nedim Oruç'un tutuklanmasına tepki gösterdi. Sendika, "Nedim Oruç'un derhal serbest bırakılmasını, kendisine uygulanan şiddetin ve tutuklamaya giden sürecin tüm sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Haber takibi yaptığı için darp edilerek gözaltına alınan meslektaşımız Nedim Oruç'un tutuklanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz. Tüm gazetecilerin, korku ve baskı olmaksızın, mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmeleri en temel talebimizdir. Nedim Oruç'un derhal serbest bırakılmasını, kendisine uygulanan şiddetin ve tutuklamaya giden sürecin tüm sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz. Kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı duyarlı olmaya ve sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz" denildi.

