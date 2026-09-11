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Dışişleri Bakanlığı, Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimine dair belge ve fotoğraflar yayımladı

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Dışişleri Bakanlığı, 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seren belge ve fotoğrafları yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seren belge ve fotoğrafları yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın arşivinden yayımlanan belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seriyor.

"?Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür." ifadesi kullanılan paylaşımda, bu kayıtların, Bursa civarındaki bir köyde "Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneği olduğu" belirtildi.

Kaynak: AA
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