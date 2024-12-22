Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen ve çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırısını kınayarak, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Bakanlık, Pakistan'ın terörle mücadelesinde dayanışma vurgusu yaptı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen ve çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde dün (21 Aralık) meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde, güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz."