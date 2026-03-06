Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD- İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle bölgede hedef olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini belirterek vatandaşların, bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerin duyurularını takip etmelerinin önemini vurguladı.

Sözcü Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, bölgedeki ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Keçeli, "Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dış temsilciliklerinin acil durum hatları ile bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlara hizmet verdiğini kaydeden Keçeli; Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün'den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanının bulunduğunu ve bu ülkelerdeki temsilciliklerin vatandaşlara gerekli yönlendirmeleri yaptığını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Bahreyn, Katar ve Kuveyt'ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir. Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman'a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye'ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir." ifadeleri kullanıldı.

Koşulların anlık olarak değiştiğini kaydeden Keçeli, bu nedenle vatandaşların ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerin duyurularını takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

?ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.