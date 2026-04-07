Türkiye'den Ruanda'daki soykırıma ilişkin mesaj

Dışişleri Bakanlığı, 1994'te Ruanda'da yaşanan Tutsilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı. 32. yıl dönümünde soykırımın derin bir üzüntüyle hatırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Ruanda halkının acılarının paylaşıldığı ve taziye sunulduğu belirtilerek, " Türkiye, insanlığa karşı suçlar ile ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve her türlü aşırıcı ideolojiye karşı mücadelesini sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

Ruanda Tutsi soykırımı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
