Haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırısını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve bu eylemlerin barış sürecini tehdit ettiğini belirtti. Bakanlık, uluslararası toplumun barış sürecine katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak "Gazze'deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze'de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail'in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini kınadı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün (31 Ocak) gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze'deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze'de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail'in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir.

İsrail'in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz