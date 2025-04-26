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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bender Abbas Limanı Patlaması için Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bender Abbas Limanı Patlaması için Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 750 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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