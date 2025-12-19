Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: ABD'nin Suriye'ye Yönelik Sezar Yaptırımlarını Yürürlükten Kaldırmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, ABD'nin Sezar Yasası kapsamında Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımın, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası iş birliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.