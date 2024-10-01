Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Durum İçin Tahliye Planları Hazırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı vatandaşların tahliyesi için alternatif planlar hazırladığını duyurdu. Koordinasyon ve destek merkezi oluşturulurken, vatandaşların tahliye başvuruları için Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yönlendirildiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı, " Lübnan'daki durumun kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin tesis edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir. Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır. Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir."

Açıklamada ayrıca, diğer ülke vatandaşlarının Türkiye üzerinden tahliyesine ilişkin esasların da belirlendiği ve şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıkların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

Uluslararası İlişkiler Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Güvenlik Politika Güncel Lübnan Dünya

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü

Hizbullah'ın kritik isimlerinden biri daha öldürüldü

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek
İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? İnternette sorun mu var, İnternet neden yavaş? 2 Ekim Çarşamba İnternet çöktü mü? Konya deprem mi oldu? 2 Ekim Çarşamba Konya Selçuk deprem şiddeti kaç? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Sincan, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İran askeri gücü ne, İran ordusu güçlü mü, dünyada kaçıncı sırada? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Osmangazi, Mudanya, Mustafakemalpaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Buca, Bayraklı, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 2-3 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Yunusemre, Akhisar, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef alinazik tarifi! En güzel alinazik tarifi! Alinazik tarifi nasıl yapılır? Alinazik için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });