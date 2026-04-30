İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı korsanlık

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerinin uluslararası sularda yaptığı saldırının bir korsanlık eylemi olduğu belirtilerek, "İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir. İsrail, Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır."

İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."

Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gece saatlerinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Görüşmede, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasadışı müdahalenin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildi."

Kaynak: ANKA
