Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı Katliamı'nın 34'üncü Yıl Dönümü Nedeniyle Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir."

Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz."

Kaynak: ANKA