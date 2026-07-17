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Dışişleri Bakanlığında aday meslek memurluğu giriş sınavına başvurular devam ediyor

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Dışişleri Bakanlığı, 120 kişilik Aday Meslek Memuru kadrosu için 2-30 Temmuz tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden başvuru alıyor. Sınav detayları resmi sitede.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'na 30 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin küresel ölçekte genişleyen vizyonunu ve çok boyutlu dış politikasını etkin bir şekilde hayata geçirmek amacıyla kapılarını ülkesine sadakatle bağlı ve nitelikli yeni nesil diplomat adaylarına açıyor.

Köklü diplomasi geleneğini geleceğe taşırken insan kaynağını; şeffaflık, tarafsızlık ve liyakat zeminine dayalı yöntemlerle seçmeye özen gösteren Dışişleri Bakanlığının en prestijli kariyer yollarından biri olan Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı 1 Temmuz'da duyuruldu.

Bu bağlamda, Aday Meslek Memuru ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 120 olarak belirlendi.

Başvurular, 2-30 Temmuz'da Kariyer Kapısı ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ) üzerinden dijital olarak gerçekleştiriliyor.

Sınav aşamaları, başvuru şartları ve gerekli yabancı dil taban puanlarına ilişkin tüm detaylara Bakanlığın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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