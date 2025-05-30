Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Anma Duvarı'na Çiçek Bıraktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Rusya ile savaşta hayatını kaybeden askerler anısına oluşturulan Anma Duvarı'na çiçek bıraktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya gelen Fidan, ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya ile savaşta hayatını kaybeden askerlerin anısına oluşturulan Anma Duvarı'na çiçek bıraktı. Fidan, buraya gelişinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha tarafından karşılandı.
Fidan ve Sibiha, buradaki törenin ardından ikili görüşmeye geçti.
Kaynak: ANKA / Güncel