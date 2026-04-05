Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama ve bölgedeki savaşın Suriye'ye etkileri ele alınacak. Fidan ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü bir görüşme yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'ye ziyarette bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, bugün Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği" ifade edildi.

Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yapacağı görüşmelerde ikili konular ve bölgesel meseleler ele alınacak. Temaslarda Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi ve Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunun 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği görüşmelerde Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.

Bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulacağı temaslarda, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA