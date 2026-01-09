Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü. Görüşmede Halep'teki son gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel