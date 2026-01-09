Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü. Görüşmede Halep'teki son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
