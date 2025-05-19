Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Çalışma Yemeğine Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğindeki çalışma öğle yemeğine katıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğindeki çalışma öğle yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ev sahipliğindeki çalışma öğle yemeğine katıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel