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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Suriye'yi görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Riyad'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçici Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüştü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Fidan ve Lavrov arasında yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Suriye'yi görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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