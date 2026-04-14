Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasındaki görüşmeler ve gelecek günlerde atılacak adımlar değerlendirildi.