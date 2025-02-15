Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Neçirvan Barzani ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi. Görüşme, Bakanlığın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Barzani ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldiği bildirildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel