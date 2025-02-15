Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Barzani ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldiği bildirildi.