Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York'ta Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Tatar ile New York'ta Türkevi'nde görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel