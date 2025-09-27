Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York'ta Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Tatar ile New York'ta Türkevi'nde görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı! Ayrılığın nedeni belli oldu
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.