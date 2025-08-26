Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'da Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris ile Dublin'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve ortak konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre Fidan, ülkenin başkenti Dublin'de İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
