Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda görüştü. Her iki Bakan da bölgede gerilimin daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda görüştü. Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre her iki Bakan da bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladı.