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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya'nın başkenti Banjuld'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Banjul'da bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Fidan Zirve kapsamında; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jamal, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ve Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ile de görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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