Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

(ANKARA ) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Banjul'da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeden tek kare fotoğraf, "Bakanımız Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Banjul'da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi" ifadeleriyle paylaşıldı.