Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Üçlü Görüşme: Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

(ANKARA) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri bakanlığından kaynaklara göre, görüşmelerde, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgede artan gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşmemesi yönündeki endişelerini paylaştığı ve diplomatik temasların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diyalog yollarının açık tutulması yönündeki çağrısını yinelediği aktarıldı.